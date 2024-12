Por que Múcio e Lewandowski são ministros que Lula não vai demitir

Auxiliares da Defesa e do MJ admitem que sentem o "fogo amigo" interno do governo. Culpam a autofagia do PT, que estimula a ideia de que o presidente deve deixar sua cota pessoal para ampliar a chamada governabilidade.

Seniores e de perfis complementares, Lewandowski e Múcio procuram ficar longe das brigas políticas. São considerados duas torres que cuidam de temas sensíveis e falam com o presidente "do alto da sabedoria acumulada" dos três, dizem.

Apesar da falta de disposição de Lula em mexer nesses postos, há quem aposte no cansaço de ambos para que alguma dessas vagas seja aberta.

Múcio até chegou ao governo dizendo que faria um trabalho de um ano para ajustar a relação com as Forças Armadas e depois se aposentaria de vez. Às vésperas do terceiro ano, porém, o ministro admite que pode ficar até o fim do terceiro mandato de Lula.

Lewandowski, afirmam pessoas próximas ao ministro, também não demonstra interesse em deixar o cargo. Costuma dizer que quer deixar marcas da sua passagem e na sua biografia, principalmente na segurança pública, já que sua carreira jurídica já tem um currículo extenso.