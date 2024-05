Como as fraudes do PCC em licitações se espalharam pelo estado de São Paulo

Obteve contratos com valores empenhados em mais de R$ 315 milhões com prefeituras e câmaras municipais paulistas e recebeu mais de R$ 211 milhões entre 2016 e 2023.

Apesar do valor milionário, a ME entrou em recuperação judicial e foi alvo de vários processos trabalhistas. O MP-SP afirma que o processo de recuperação é uma fraude.

As empresas do PCC têm mais de 30 processos em que são consideradas inadimplentes pela Justiça do Trabalho. O motivo é falta de pagamento de salários dos funcionários terceirizados.

Isso ocorreu em Campinas e em Araraquara, por exemplo. Essas prefeituras firmaram contratos milionários de prestação de serviços com a empresa do integrante do PCC e negam irregularidades no processo licitatório.

Campinas, governada por Dario Saadi (Republicanos), pagou quase R$ 19 milhões à microempresa em nome de Vagner Borges Dias. Os pagamentos foram feitos em 2022 e 2023.

Ao UOL a prefeitura afirmou que o contrato "era para a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, incluía mão de obra, mais recepção, portaria e zeladoria e atendeu a diversas secretarias".