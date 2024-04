MP mira grupo suspeito de fraudar contratos em SP para beneficiar o PCC

O Ministério Público faz hoje uma operação contra um grupo criminoso que fraudava contratos públicos em benefício do PCC, segundo o órgão.

O que aconteceu

O grupo é investigado por fraudes em licitação no estado de São Paulo. Segundo o MP, as empresas do grupo atuavam para frustrar a competição em processos de contratação de mão de obra terceirizada e atender a interesses do PCC.

São 42 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão temporária em várias cidades de São Paulo. Entre os alvos de prisão cautelar estão agentes públicos, incluindo três vereadores de cidades do Alto Tietê e litoral. Os nomes ainda não foram informados.