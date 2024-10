É falso que 6.000 urnas foram substituídas em Fortaleza

Por que é falso

Reportagem original fala sobre a preparação das urnas para o segundo turno. O repórter Arnaldo Araújo afirma que as 6.000 urnas seriam distribuídas para Fortaleza e Caucaia, cidades do Ceará em que acontecem segundo turno neste domingo (veja aqui). A reportagem foi ao ar no dia 17 de outubro, na primeira edição do CETV.

O número se refere às urnas enviadas aos dois municípios, e não ao de unidades trocadas em Fortaleza. A capital receberia, segundo a reportagem, 5.200 urnas. Ou seja, número menor que o alegado na legenda enganosa. De acordo com o secretário de eleições do TRE-CE (Tribunal Regional Eleitoral do Ceará), Caio Guimarães, entrevistado na reportagem, o município de Caucaia receberia cerca de 690 urnas.

Duas urnas foram trocadas no Ceará. Balanço divulgado pelo TRE-CE afirma que, na manhã deste domingo (27), duas urnas foram substituídas em Caucaia e em Fortaleza.

Viralização. Um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 23 mil reproduções no Instagram.