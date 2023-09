Corpo em mala: suspeito é denunciado por morte motivada por homofobia no PR

O suspeito do crime foi preso em flagrante em Curitiba, segundo a Polícia Civil do Paraná.

Ele admitiu aos policiais civis que se encontrou com a vítima na própria residência. No dia do crime, a vítima e o jovem discutiram e o suspeito teria desferido diversos golpes de martelo contra Ronieverson. "Após ter desferido os golpes, o indivíduo colocou o corpo da vítima em uma mala e transportou até um local próximo da residência, onde abandonou o carro com o corpo. No dia seguinte, voltou ao local e conduziu o veículo até uma região de mata, deixando a mala", disse a delegada Iara Dechiche.

A investigação ainda apontou que o veículo da vítima foi vendido por um aplicativo de mensagens após a morte. O suspeito foi autuado por homicídio e ocultação de cadáver.

Ronieverson era servidor do Hemepar (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná) de Curitiba, órgão da SESA (Secretaria de Estado de Saúde). Ele atuava como promotor de saúde, segundo consulta da reportagem ao Portal da Transparência do estado.

A irmã de Ronieverson divulgou nas redes sociais que o corpo havia sido encontrado. "Não estamos em condições de falar com ninguém. Agradeço as divulgações e orações."

A página do Hemepar lamentou a morte do funcionário em postagem no Instagram e exaltou o trabalho desempenhado pelo homem.