EUA decidem hoje tamanho da crise. Ou: Sobre fascistas e colaboracionistas

A retórica violenta subiu de tom após o pleito de 2020. Autoridades eleitorais do Arizona, da Geórgia, de Michigan, da Pensilvânia, Wisconsin e de outros estados decisivos foram ameaçadas de morte por apoiadores de Trump no rescaldo da eleição. Uma pesquisa de 2022 realizada com autoridades eleitorais revelou que uma em cada seis havia recebido ameaças no trabalho e que 30% sabiam de alguém que tinha deixado o cargo por, ao menos parcialmente, medo. No Wisconsin, alguns sites do Partido Republicano nos condados avisaram aos republicanos que se preparassem para a guerra."

Trata-se de um trecho de "Como Salvar a Democracia", de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt — no caso, só para lembrar, os autores se referem à democracia americana propriamente. Trata-se de detalhes do cotidiano da fascistização em curso nos EUA que nos escapam. De 2020 a esta data, as coisas pioraram muito por lá. O "MAGA" — Make America Great Again — deixou de ser um slogan de campanha para se tornar um movimento de milicianos frequentemente armados.

Jair Bolsonaro, nem se poderia esperar outra coisa, divulgou um vídeo no Brasil manifestando apoio a Trump, em que vê um paladino da liberdade. Para o ex-presidente brasileiro, o homem que recebe um assassino em sua casa para exaltar as suas virtudes é um exemplo a ser seguido.

Posso entender por que os fascistas daqui, no que são secundados por "analistas liberais" que perderam o senso de ridículo e a vergonha, consideram que o Supremo é formado por um grupo de censores. Com efeito, no Brasil, a deputada republicana da Geórgia Marjorie Taylor Greene seria denunciada pela PGR. Da mesma sorte, os responsáveis por um partido que escolhessem dois assassinos para discursar numa convenção partidária cairiam na rede do Ministério Público Federal. E todos se tornariam réus no Supremo.

MAS A DEMOCRACIA NÃO CURA A SI MESMA?

Alguns liberais sinceros -- o que exclui os reacionários em pele de cordeiros -- tendem a dar respostas aborrecidas e já vencidas pela realidade quando se trata de enfrentar os que desafiam abertamente a democracia não porque queiram aprimorá-la, mas porque pretendem destruí-la. Todos gostamos da ideia, que chegou a ser virtuosa por um largo tempo, de que os males da liberdade se corrigem com ainda mais liberdade. Não há como evitar a pergunta a esta altura: livres com que finalidade?

Falando sobre a realidade americana, observam Levitsky e Ziblatt no livro citado:

"Por mais de dois séculos, a competição tem sido vista como uma espécie de elixir mágico. Teóricos e praticantes costumam citar a fórmula do filósofo John Stuart Mill para derrotar ideologias antidemocráticas. Na famosa frase de Mill, é a colisão de opiniões adversas que possibilita o triunfo da verdade sobre a inverdade. Da mesma forma, no Décimo dos 'Artigos Federalistas', James Madison sustentava que, se uma facção consiste em menos do que uma maioria, a ajuda vem do princípio republicano que permite à maioria derrotar suas sinistras opiniões pela votação regular. A democracia, portanto, deveria ser autocorretiva. Eleições competitivas criam um mecanismo de 'feedback' que recompensa os partidos sensíveis aos eleitores e castiga os que carecem dessa sensibilidade. Com isso, os partidos perdedores se veem obrigados a moderar e ampliar seu apelo para voltar a ganhar no futuro."