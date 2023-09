Após ação da PM contra facções matar 7, Salvador tem tiroteios na madrugada

Operação liberou 17 pessoas feitas reféns, sendo 10 da mesma família. Segundo a PM, os sequestros ocorreram em diferentes pontos após o início dos confrontos com os criminosos e contaram com negociações do Bope (Batalhão de Operações Policias Especiais). Nenhum refém ficou ferido, e oito acusados foram presos.

Foram apreendidas 17 armas de fogo —6 fuzis e 11 pistolas—, além de três granadas e drogas, incluindo 114 porções de maconha e 139 porções de cocaína, diz a polícia.

Bala perdida atingiu 13º andar de prédio

População fugiu dos bairros. Segundo o jornal baiano Correio, moradores eram vistos indo para a casa de parentes após terem as casas invadidas por criminosos que se escondiam da polícia. "Meu pai estava em casa com meu irmão de 13 anos e viu os bandidos entrando pela sala. Ele contou que foi desesperador. Os dois saíram só com as roupas do corpo e eu vim buscar algumas coisas", contou uma moradora que preferiu não se identificar.

Uma bala perdida alcançou um apartamento no 13º andar no bairro Apipema. Em entrevista ao Correio, a moradora Ritah Oliveira, de 57 anos, disse que não foi atingida pois estava no quarto, e não na sala, por onde a bala atravessou o vidro da janela.