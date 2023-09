RS: Idosa de 99 anos sobrevive após ficar 8h agarrada à parreiral de uvas

As duas mulheres só foram resgatadas por volta das 9h da manhã por uma pessoa de barco. A casa da idosa ficou completamente destruída.

O rapaz do barco passou por lá por acaso e ela foi levada de helicóptero para o Hospital de Encantado, onde se encontra internada até hoje, mas está tudo bem. Ela relata que passou muito frio. Esse ainda foi um relato com final feliz, tem muita história triste, de crianças que foram arrastadas, de pessoas nos telhados das casas que foram arrastadas em cima Péteo Pretto, neto de Elma

"Minha mãe me ligou dizendo que ia morrer", conta advogado

A família do advogado Marco Aurélio Schuh, de 37 anos, também foi atingida pela elevação do nível do rio em Roca Sales - e eles moram em um local que não costumava alagar.

Inicialmente, por volta das 22h, o pai dele disse que a a água não havia entrado na residência, mas que estava próxima. Porém, pouco tempo depois ele acabou perdendo contato com a família. Marco chegou a procurar um vizinho que disse que não conseguia mais enxergar os familiares dele.

"Às 2h39, o telefone toca, era minha mãe se despedindo. Disse-me que estavam no meu antigo quarto, só com a cabeça submersa, mas que já não tinham mais forças. Ao fundo, ouvia os berros do meu pai, dizendo que iriam aguentar, que logo alguém os socorreria. Sempre, sua fé inabalável! A partir daí, terror absoluto", contou Marcos.