Eleição para conselheiros tutelares é adiada em Natal

O Ministério Público do RN foi informado sobre o problema e recomendou ao Comdica (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Natal) o adiamento da eleição. O pedido foi acatado.

A nova eleição será realizada em 29 de outubro.

A recomendação também levou em consideração não haver previsão de horário para que todas as urnas das quatro regiões de Natal fossem adequadamente destrocadas, restando evidente e incalculável o prejuízo ao pleito.

Comunicado do MPRN

Na cidade de Areia Branca (RN), a eleição também foi adiada por problemas na numeração dos candidatos. A nova data ainda não foi definida.