Passageira grava falha em motor de avião da Gol após decolagem no Rio; veja

Um avião da Gol apresentou uma falha no motor logo após a decolagem no Rio de Janeiro ontem (9). O momento foi flagrado por uma passageira, que gravava um vídeo da aeronave no momento.

O que aconteceu

Uma quantidade de fumaça começa a sair do motor e é possível ver uma chama. Na gravação, a passageira, com a voz assustada, diz que o motor "estourou".