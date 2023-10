Criança ateia fogo em sofá, provoca incêndio e avós pulam do 4º andar; veja

Dois moradores precisaram pular pela janela de um apartamento no quarto andar, em um condomínio no Bairro Ipanema, em Patos de Minas (MG), neste sábado (14).

O que aconteceu

O incêndio começou após uma criança de 11 anos atear fogo no sofá da sala, e as chamas tomaram conta do apartamento. As informações foram repassadas pelo tenente da Polícia Militar de Minas, Thiago Rocha.