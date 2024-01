Vídeo mostra jovens saindo tontos de BMW antes de morrerem em SC

Outra ocupante do BMW precisou ser amparada. Na sequência, as câmeras flagram o momento da retirada do carro de Karla Aparecida dos Santos, 19 anos. Ela é levada nos braços por outra pessoa e é colocada no meio-fio da calçada.

Imagens mostram a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à rodoviária. No registro, é possível perceber que já amanheceu.

Causa das mortes será confirmada após perícia. As imagens indicam que os ocupantes 'parecem que já estão meio tontos', observa o delegado Vicente de Assis Mesquita Soares, responsável pela investigação. Porém, o delegado salienta que é preciso esperar os resultados da perícia para confirmar a hipótese de intoxicação.

A Polícia Civil aguarda o resultado de três perícias: cadavérica, toxicológica e no carro. O prazo é de 10 dias para conclusão dessas análises. O BMW já passou por uma perícia inicial, mas agora está sendo feita uma análise complementar para apurar o estado das peças que foram trocadas e se são originais ou não, explica o delegado. "A primeira perícia foi para identificar defeito no carro", informou.

Todas as vítimas eram de Minas Gerais. Elas foram identificadas pela Polícia Militar como Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos, Karla Aparecida dos Santos, de 19 anos, Tiago de Lima Ribeiro, de 21 anos Nicolas Kovaleski, de 16 anos. Eles estavam morando há cerca de um mês em São José, na grande Florianópolis.

Polícia Científica: nenhuma hipótese pode ser confirmada ou descartada

Foram realizados exames periciais em todas as vítimas envolvidas no evento. Em nota, a Polícia Científica afirmou que, no entanto, a conclusão das análises depende de exames complementares ainda em curso.