Garota com paralisia cerebral fica com água até o pescoço após chuva no RJ

Amanda no momento em que sai de casa com o filho de duas semanas de vida Imagem: Arquivo Pessoal

Foi quando "começou a correria" para salvar o que dava. "Foi coisa de 30 minutos, e a água já estava no meu joelho", diz Amanda. "Meu esposo correu para me tirar de casa, mas pela frente não dava mais, porque estou de resguardo e a água pegaria na altura da cesariana."

Saí com meu filho por trás, onde o quintal é mais alto. Me abrigaram em um salão de festa até o socorro chegar com bote e me resgatar por volta das 23h.

Amanda Rodrigues, 34 anos

As roupas e os móveis do bebê se foram. "Só salvou a cama porque meu marido conseguiu subir", diz ela, que perdeu fogão, máquina de lavar e geladeira. A água ficou na altura do tórax. "As roupas do bebê, o guarda-roupa e a cômoda se perderam. Comprei há dois meses, parcelei em 16 vezes e perdi tudo."

"Perdemos dois carros"

Também com filha pequena, Letícia Costa Santos Patitucci, 28, perdeu os dois carros. Ela conta que a chuva no bairro Sargento Roncalli (Belfod Roxo) começou às 14h de sábado. Por volta das 23h30, ela, o marido e a sogra, que vive nos fundos, decidiram pegar a filha de 2 anos e sair de casa.