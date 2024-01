Idosos são resgatados machucados e com fome de asilo clandestino no Paraná

Imagem: Getty Images/Jose Luis Pelaez Inc

Idosos foram resgatados de um asilo clandestino machucados e com fome no domingo (14), em Ponta Grossa (PR).

O que aconteceu

Nove idosos foram encontrados na casa, informou o delegado Romeu de Melo. Eles tinham hematomas pelo corpo, sinais de desidratação e alguns nem sabiam em qual cidade estavam.

As vítimas foram localizadas após uma das idosas conseguir fugir do local e gritar por socorro pela rua. Um morador da região acionou a Polícia Militar. A mulher contou ao homem que foi colocada no asilo clandestino pela filha e que era agredida constantemente.