'Só escombro': ouça em podcast como a crise climática destruiu uma cidade

O terceiro episódio do podcast UOL Prime, apresentado por José Roberto de Toledo, vai ao ar nesta quinta-feira (1º) e detalha a visita da repórter Camille Lichotti à cidade de Muçum (RS), que se tornou símbolo da crise climática no Brasil.

Você pode ouvir no arquivo acima a íntegra do episódio, que tem como base a reportagem "Desastres batem recorde, mas verba para Defesa Civil é a menor em 14 anos", publicada em UOL Prime —seção com notícias exclusivas e o melhor do jornalismo do UOL.

O ano de 2023 foi o mais quente da história da humanidade e, consequentemente, o que mais trouxe desastres naturais para o Brasil. Pelo menos 1 em cada 3 municípios entraram em situação de emergência.