Menina morre após ser esquecida pelo pai em carro na Bahia

Uma menina de quatro anos morreu após ser esquecida pelo pai dentro de um carro em Alagoinhas (BA).

O que aconteceu

O pai da menina saiu com a criança de casa no carro, mas não a deixou na escola. Ele lembrou dela mais de uma hora e meia depois, quando a mãe da menina ligou para ele e para a escola para saber como ela estava.

A menina foi encontrada desacordada pelo pai no banco traseiro do veículo. Ele acionou o Samu e as equipes de socorro, que constataram a morte no local. O caso foi registrado ontem.