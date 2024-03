Chuvas no RJ: Menina resgatada com vida perdeu mãe, pai, irmão e avó

À TV Globo, Roberto Napoleão, avô da menina, acompanhou a retirada dos corpos e disse que o filho dele salvou a neta. "O meu filho foi um guerreiro. Esse tempo todo salvou a filhinha dele. É muito triste. Perder todo mundo assim. Você imagina, né? A dor da pessoa ao perder assim. Dói muito", afirmou Napoleão, emocionado.

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), informou que sete pessoas morreram nos municípios de Petrópolis, Teresópolis, Duque de Caxias e Arraial do Cabo devido às chuvas que atingem todo o estado. Mais de 90 pessoas foram resgatadas com vida até o momento.

Cerca de 530 pessoas estão desabrigadas em Petrópolis. Castro não informou se há mais desabrigados ou desalojados em outras cidades do estado.

A Defesa Civil de Petrópolis contabiliza 366 ocorrências por conta das chuvas, sendo 238 deslizamentos, segundo boletim divulgado às 16h10. Nove pessoas foram resgatadas com vida no bairro Independência e no Caxambu.

Gavetas do Cemitério Municipal do Centro, em Petrópolis, 'colapsou'. Segundo a prefeitura, as gavetas de sepultamento foram atingidas e os corpos terão que ser transferidos para outros locais. A área está interditada enquanto o município aguarda autorização judicial para o procedimento.

Em Teresópolis, também na região serrana do Rio, uma pessoa morreu soterrada em uma casa que desabou na comunidade da Coreia. Outra vítima soterrada está sendo procurada, e outras duas pessoas foram resgatadas com vida da ocorrência, informou a Defesa Civil.