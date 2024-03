Chuvas no RJ: sobe para 7 número de mortos; cão farejador acha criança viva

Pelo menos sete pessoas morreram em decorrência das chuvas no Rio de Janeiro até a manhã de hoje.

O que aconteceu

Em Petrópolis, quatro mortes foram confirmadas até o momento. Todas as vítimas estavam em uma construção soterrada após um desabamento na tarde de ontem no bairro da Independência.

Uma criança foi retirada com vida dos escombros no município na manhã de hoje. O pai dela também foi encontrado, mas teve a morte constatada no local.