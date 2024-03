Corpo de piloto de avião que caiu em Jundiaí é encontrado

O corpo do piloto do avião que caiu em Jundiaí, na noite de quinta-feira (28), foi encontrado neste sábado (30).

O que aconteceu

O piloto foi identificado como Ângelo Chaves Pucci, de 44 anos. Ele foi encontrado sem vida junto aos destroços da aeronave, conforme informou o Corpo de Bombeiros.

O piloto era o único tripulante da aeronave. Ela tinha capacidade para cinco passageiros e está registrada como propriedade da HKTC do Brasil, multinacional especializada em comércio exterior com sede em Hong Kong. A empresa diz que piloto era experiente e que presta as informações necessárias às autoridades competentes.