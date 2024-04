TV: Ladrões fazem arrastão em avenida do bairro Morumbi, em São Paulo

Bandidos fizeram um arrastão em uma das principais avenidas de São Paulo na manhã de hoje.

O que aconteceu

Dois homens em uma moto assaltaram motoristas na Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi. Pelo menos quatro pessoas tiveram os celulares roubados, segundo a TV Globo.

Um dos bandidos foi baleado no cruzamento com a rua São Pedro Fourier. Ele foi imobilizado por um policial que estava no local até a chegada das viaturas.