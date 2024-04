Bote de onça em jacaré no Pantanal é destaque em prêmio de fotografia; veja

Todo ano, o Sony World Photography Awards seleciona as melhores fotografias tiradas por profissionais e amadores de todo o mundo. Na edição deste ano, um dos destaques é um clique impressionante do momento em que uma onça ataca um jacaré, feito no Pantanal, no Brasil.

A imagem foi captada pelo fotógrafo Ian Ford e ganhou destaque na categoria mundo natural e vida selvagem. Em comunicado da imprensa da premiação, ele explica a ocasião em que conseguiu captar a imagem.