Tutor é preso por matar pitbull após animal atacar cão da vizinha no PR

Tutor foi preso em flagrante no momento em que ia enterrar o corpo do pitbull. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Emerson Ferreira de Souza, na casa dele os agentes encontraram quatro estojos de balas que teriam sido usados para matar o animal, mas a arma não foi localizada. Ainda, foram apreendidos o celular dele, placas de veículos, entre elas duas brasileiras e outras duas do Paraguai, em ambos os casos de veículos furtados, e R$ 13,5 mil em espécie, que o homem disse ser da venda de um carro. Ele teria confessado que matou o animal, mas negou que as placas dos automóveis sejam dele.

Homem é suspeito de outros crimes. Ele vai responder pelo crime de maus-tratos aos animais, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e por suspeita de adulteração de veículos automotores. Ele também será investigado por suspeita de receptação e associação criminosa. Como não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.