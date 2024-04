Operação encontra garimpeiros em situação análoga à escravidão no AM

Mais de 40 trabalhadores em condições análogas a escravidão foram encontrados ontem em um dos garimpos mais lucrativos da América Latina, em Maués, no sul do Amazonas. Segundo denúncia, o garimpo conta com mais de 70 garimpeiros.

O que aconteceu

Trabalhadores estavam em situação degradante, operando em um poço subterrâneo sem nenhum equipamento de proteção individual, informou a Polícia Federal.

Os garimpeiros também eram explorados em servidão por dívida. Um caderno encontrado no local lista e cobra itens usados pelos trabalhadores, como curativos e doses de vacina contra malária.