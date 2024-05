Duas pessoas desaparecem após deslizamento de terra no RS; veja

Ao todo, são 21 desaparecidos em todo o estado. O Rio Grande do Sul sofre com fortes chuvas desde o último sábado (27).

Oito cidades registraram dez mortes em decorrência dos temporais. São Paverama (2), Salvador do Sul (2), Pantano Grande (1), Itaara (1), Encantado (1), Segredo (1), Santa Cruz do Sul (1) e Santa Maria (1).

Defesa Civil orienta população de áreas atingidas a ficar em casa, se puder, e evitar atravessar áreas alagadas. O órgão também recomenda cuidado especial com pessoas vulneráveis, como idosos, doentes e pessoas com dificuldade de mobilidade.

Órgão alerta pessoas que moram em áreas de encosta ou com declives acentuados a procurarem abrigo imediatamente, já que o solo encharcado aumenta a chance de deslizamentos de terra. A recomendação é principalmente para os moradores da região da Serra e do Vale do Taquari.