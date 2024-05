'Mortos eram amarrados em postes para água não levar', diz voluntário no RS

Um voluntário que ajudou a resgatar cerca de 500 pessoas em meio as inundações que atingem cidades do Rio Grande do Sul disse ter presenciado corpos de mortos amarrados em postes para não serem levados pelas águas.

O que aconteceu

Identificado como Isaías, ele relatou ter presenciado cenas classificadas por ele como indescritíveis. Em entrevista ao programa Encontro da TV Globo, nesta terça-feira (7), ele contou que os moradores amarravam os corpos dos mortos em postes para buscá-los depois, quando a situação se normalizar.