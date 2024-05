Com mais chuva prevista, moradores de Porto Alegre esperam por piora

O frentista prevê dias tensos para família e para cidade. A meteorologia anuncia que vai chover pesado até segunda-feira (12). As próximas 48 horas não trarão alívio e Adriano se prepara para reagir ao que está por vir.

Força-tarefa permanente

A previsão de chuva também antecipa a rotina dos próximos dias de Carla Bolzan, 57. Sócia de uma academia que virou ponto de distribuição de donativos, ela antecipa um entra e sai de gente responsável pelas entregas.

Enquanto eles percorrem as ruas que não foram tomadas pela água, a empresária coordena o time de apoio. Junto com as filhas e alunos da academia, vai montar kits com cesta básica, produtos de higiene e roupas.

Carla Bolzan recebe donativos em sua academia Imagem: Felipe Pereira/UOL

A outra forma de ajudar é inusitada. Carla mantém a academia acessível para alunos que estão trabalhando como voluntários. Eles capricham nos exercícios e, quando terminam, agradecem dizendo que estavam precisando extravasar. Os alunos da academia buscam alívio psicológico para a rotina por meio do suor e da endorfina.