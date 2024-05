Rio Grande do Sul tem alerta para risco de fortes chuvas neste domingo

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) publicou um comunicado neste sábado (11) alertando para o risco de fortes chuvas agravarem ainda mais a situação em vários pontos do Rio Grande do Sul neste domingo (12).

São 23 regiões com risco muito alto, 19 com risco alto e 30 com risco moderado. São 24 alertas para movimentação de massa (chuvas e temporais) e 48 de risco hidrológico (enchentes, deslizamentos de terra, erosão do solo).

O que aconteceu

Segundo o órgão federal, a previsão de chuva, principalmente no centro-norte do estado, somada à permanência das inundações, deve complicar a situação em seis regiões do estado: noroeste, centro-ocidental, nordeste, sudeste e sudoeste, além da região metropolitana da capital gaúcha.