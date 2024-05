Delegado empurra uma policial penal durante resgates no RS e causa revolta

Sem compactuar. A Polícia Civil acrescentou que não concorda com "atitudes equivocadas de seus servidores". O caso está com a Corregedoria. A polícia não colocou o UOL em contato com o delegado Firmino.

A Polícia Penal foi procurada. Caso haja posicionamento, ele será incluído na reportagem.

A assessoria de imprensa do DJ Alok informou que um comboio de doações foi escoltado por seguranças particulares contratados pelo Instituto Alok. "Em nenhum momento solicitamos escolta policial. Porém, dois policiais se dispuseram a acompanhar a equipe de filmagem por 20 minutos", diz.

Tensão entre voluntários e servidores

A agressão ocorreu na estação Mathias Velho. O local serve de porto improvisado para saída de barcos que prestam socorro numa das áreas mais afetadas pela cheia em Canoas.

Existe muita reclamação sobre as forças de segurança no local. Voluntários dizem que policiais, bombeiros e Defesa Civil desapareceram, e o resgate de animais é feito somente por moradores e pessoas que vieram de outros estados.