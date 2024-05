Policial afastado por invasão em favela é morto a tiros em Fortaleza

O cabo José Heliomar Adriano de Souza Filho, de 42 anos, foi morto a tiros no domingo (12), em um bar de Fortaleza.

O que aconteceu

Policial estava de folga e morreu no local. Outra vítima, que trabalha no bar, também foi atingida e levada a um hospital próximo.

Caso está sob investigação. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos no local. O 11° DP está com o caso.