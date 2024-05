Deputado: Corremos risco de ver a criação de campo de refugiados climáticos

As cidades provisórias propostas para abrigar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul correm o risco de se transformar em um campo de refugiados climáticos, afirmou o deputado estadual Matheus Gomes (PSOL-RS) ao UOL News nesta quinta (16).

O governo gaúcho planeja contratar uma empresa para construção destas cidades temporárias em Porto Alegre, Canoas, Guaíba e São Leopoldo. Objetivo é abrigar 77 mil desabrigados. Já são 151 mortos pela tragédia e mais de 800 feridos em todo estado.