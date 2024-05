RS planeja contratar empresas para 'cidades provisórias' até semana que vem

Souza criticou o que chamou de "burocracia" em temas relacionados a desastres climáticos. "Do ponto de vista do que o evento climático colocou, o Estado brasileiro tem legislações que acabam sendo vagarosas para o que se precisa."

O vice de Leite elogiou a medida anunciada pelo governo federal em relação à compra de imóveis para famílias afetadas. Na quarta-feira (15), o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), afirmou que o governo Lula vai garantir moradia a todas as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul que estão dentro do limite de renda das faixas 1 e 2 do programa Minha Casa, Minha Vida. "Mas tem um desafio nisso, essa questão da pronta resposta precisa ser mais rápida. Vamos ter que discutir a remoção de comunidades e cidades inteiras."

Lula nomeou Paulo Pimenta como autoridade federal para representar a União no RS. O nome do novo órgão é Secretaria Extraordinária da Presidência da República Para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. A nomeação de Pimenta foi criticada por membros do PSDB, partido do governador. Isso porque o ministro gaúcho é um potencial candidato ao governo do estado em 2026.

Souza diz que a administração estadual "vai precisar muito de recursos do governo federal". A fala do vice-governador se refere ao projeto de lei do governo Lula, aprovado pelo Senado ontem que suspende o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União pelos próximos três anos.

Achamos que é insuficiente, as parcelas existem e vão para o estoque da dívida. Vamos ter dificuldade de voltar a pagar, 36 meses 'é amanhã', parece muita coisa, mas não. Certamente vamos ter questões residuais para se resolver para que não sejamos frontalmente impactados por parcelas impagáveis.

Gabriel Souza

'Evitar perda de energia à toa'

O vice de Leite disse que foi escalado pelo governador para "evitar perda de energia à toa". "Minha missão é ajudar a organizar tudo isso, conseguir coordenar tudo." Souza conversou com o UOL de uma sala do prédio da antiga Companhia de Energia (CE) transformada em um centro administrativo.