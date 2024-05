Filhote de naja some do Butantan: espécie é agressiva e sem predador

A naja que desapareceu de um dos laboratórios do Instituto Butantan nasceu dentro do centro de pesquisa e é descendente do primeiro grupo dessas serpentes que chegou ao local, na capital paulista. Apesar de ter um veneno poderoso, o espécime em questão representa menos perigo por ainda ser um filhote, segundo a assessoria do Butantan, em conversa com o UOL.

Todas as cobras do Instituto recebem um microchip de rastreio ao chegar à fase adulta, mas o filhote de naja, que desapareceu há três semanas, ainda não tinha chegado à idade ideal para receber a tecnologia, o que dificulta a confirmação de seu paradeiro.

A assessoria ainda reforçou que a probabilidade de que o filhote tenha conseguido ir até uma área com trânsito de pessoas é bastante remota, já que o local onde a cobra sumiu é distante de área de visitação pública, frequentado somente por profissionais e pesquisadores.