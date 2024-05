Helicópteros e pequenos aviões levam doações a isolados do RS

Traslado de medicamentos

Rudolf Oxendorf, 36, comercializa aeronaves em Bragança Paulista (SP). Ele afirma que levou ao Rio Grande do Sul dois bimotores e um monomotor para fazer o traslado de medicamentos de São Paulo até a população gaúcha. Ele coletou remédios com uma empresa privada, com a prefeitura de Mogi-Mirim (SP) e também com um batalhão da Polícia Militar de Bragança.

"A gente se responsabilizou de entregar aqui em mãos seguras, porque isso é importante. Muita coisa está vindo e nem sempre está chegando onde tem que chegar. Mas todos os nossos voos chegaram no hospital Oswaldo Diesel, de Três Coroas, e o que sobrou da nossa carga que tá em Vacaria", diz.

No fim da manhã de segunda-feira (20), ele teve de retornar para São Paulo às pressas porque seu filho foi hospitalizado e está na UTI. Outros dois pilotos, que foram ao Rio Grande do Sul com ele nas outras aeronaves, continuaram no estado. "Se Deus quiser, tudo vai ficar bem e a gente volta assim que for preciso", destaca.

20.mai.2024 - Avião pilotado por Rudolf Oxendorf com destino a São Paulo Imagem: Marcelo Ferraz/UOL

Livros sobre chuva para crianças

Felipe de Paula, 40, é de Belo Horizonte e esteve no aeroclube de Novo Hamburgo, depois de realizar voos humanitários, para entregar, em terra, doações destinadas a crianças. Entre os itens escolhidos, estão bonecos, carrinhos e livros.