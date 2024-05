Moradores se unem a policiais para rondas de barco em ruas de Pelotas

A Brigada Militar não está acostumada a realizar incursões sobre águas - sem considerar as equipes especializadas. E pilotos e navegadores de Pelotas (RS) não estão acostumados a fazer trabalho de polícia. Mas, após enchentes atingirem a cidade, as experiências de ambos foram unidas com intuito de ajudar os moradores das áreas afetadas.

Cerca de 30 moradores do município e que, por isso, conhecem cada parte da cidade, começaram a fazer rondas nos bairros atingidos, como a Praia do Laranjal. Num primeiro momento, para resgatar quem pedia socorro. Depois, para retornar com as pessoas para buscar itens. Agora, fazem rondas diárias, filmam as casas e repassam os vídeos aos moradores, para tranquilizá-los.

"Nós tivemos a iniciativa de solicitar apoio deles justamente porque eles têm uma capacidade técnica de operar as embarcações que nós não temos no policiamento ostensivo. O policiamento ostensivo se dá, eminentemente, em viaturas", diz Alexander Cardoso, 51, tenente-coronel da Brigada Militar e comandante regional de Polícia Ostensiva da região Sul.