Com casas inundadas, pescadores de Pelotas decidem morar dentro de barcos

Às margens da Lagoa dos Patos, a Colônia de Pescadores Z3 é o aglomerado mais populoso da zona rural de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. A área é, também, a mais pobre entre as devastadas pela enchente que atinge o município desde o início do mês de maio. Apenas parte da avenida principal do local não está debaixo d'água.

A maior parte da população local sobrevive de pesca artesanal. Dependendo da época do ano, os pescadores locais costumam retirar da água corvina, tainha, linguado ou camarão. Normalmente, os trabalhadores dependem que a água doce da Lagoa dos Patos baixe para que a água salgada do mar chegue e, consequentemente, traga frutos do mar.