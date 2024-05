PM aborda apresentador do UOL por 'semelhança' com foragido negro

Os critérios que a polícia usam: negro, cabelo curto e forte. Quantos negros assim têm na cidade de São Paulo? Esse é o critério da polícia para investigar um caso, prender um suspeito ou cumprir ordem de prisão? É cor da pele, cabelo e força? Ricardo Kotscho, comentarista do UOL News

Às vezes as pessoas são mortas. Existe algo chamado perfilamento racial, quer dizer, as pessoas com as minhas características físicas são consideradas suspeitas desde o princípio, só pelas características delas. A gente está incluído em um perfilamento racial que a polícia considera como suspeito. Por isso as abordagens contra as pessoas como eu são mais frequentes. Diego Sarza, jornalista e apresentador do UOL News

Carla Araújo se solidarizou com o colega e defendeu o uso de câmeras por PMs.

Diego, sinto muito. Engraçado, sou defensora das câmeras porque acho que a abordagem policial, mesmo sendo mulher branca, eu também já me senti em alguns momentos com medo. Minha solidariedade também a você, porque infelizmente a gente ainda tá em um longo processo para que esse racismo estrutural suma do nosso cotidiano. Que bom que pelo menos eles não foram mais agressivos, porque em uma dessas, realmente se fosse à noite e em um bairro mais periférico às vezes a pessoa até apanha e não sabe o porquê. Carla Araújo, colunista do UOL e chefe da sucursal do UOL em Brasília

Tales Faria afirmou que esse tipo de abordagem gera revolta e pode se tornar violenta se a pessoa abordada não conseguir manter a calma.