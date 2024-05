Mãe denuncia abuso contra filhas autistas por empregado de escola no CE

Uma mãe procurou a Polícia Civil do Ceará para denunciar que as duas filhas de 11 anos, que são autistas, teriam sofrido abuso por um funcionário da escola em que elas estudam, em Fortaleza.

O que aconteceu

Denúncia foi feita no dia 14 de maio, após uma das meninas relatar o abuso sofrido. Entretanto, o crime teria acontecido há alguns meses e a mãe diz ter suspeitado após perceber mudanças no comportamento das filhas. O suspeito é funcionário da Escola Municipal Gabriel Cavalcante, no Bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. A mãe e as filhas tiveram suas identidades preservadas.

Mãe diz que percebeu mudanças no comportamento das duas entre os meses de março e abril deste ano. "Uma delas começou a se isolar, não queria que a gente encostasse nela, depressiva, não dormia direito, assustada, passou a fazer hematomas no próprio corpo, quando vai dar banho não gostam que toquem nos corpos delas, antes elas deixavam a gente fazer isso", declarou em entrevista à TV Verdes Mares, afiliada da Globo.