Professores da UFSM são mortos durante assalto em hotel no RS

Os criminosos conseguiram fugir do hotel com celulares, jóias e dinheiro. Eles também teriam tentado forçar as vítimas a fazerem transferências bancárias por Pix, mas não conseguiram. Além dos mortos, não houve feridos.

Os suspeitos ainda não foram localizados. A Polícia Civil informou que equipes policiais estão na rua para ouvir testemunhas e analisar imagens de segurança.

A UFSM publicou uma nota de pesar. A Universidade ainda informou que as aulas desta quinta (25) e de sexta (26) estão suspensas no Departamento de Ciências Florestais do Centro de Ciências Rurais.