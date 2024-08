Crime organizado usa fuzis antidrone contra facções rivais e polícia

O fuzil é só uma das armas antidrone disponíveis no mercado. Segundo a fonte ouvida pelo UOL sob anonimato, facções criminosas com mais recursos, como o PCC, têm acesso a sistemas antidrone mais sofisticados. "Com o uso de antenas e um software específico, é possível criar uma 'barreira invisível' para bloquear a passagem de drones desconhecidos", explica.

No Brasil, as armas antidrone são de uso restrito das forças de segurança. Um fuzil desse tipo, produzido pela empresa australiana DroneShield, foi usado na posse do presidente Lula no ano passado.

Agente da Polícia Federal anda com arma anti-drone antes da cerimônia de posse do presidente Lula em Brasília Imagem: CARL DE SOUZA/AFP

O uso da DroneGun Tactical foi homologado em setembro de 2021 pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). O UOL entrou em contato com a entidade sobre os dados de fuzis antidrone homologados no Brasil, mas não obteve resposta.