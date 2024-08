Policial liga para esposa, diz ter matado amante dela e se suicida em BH

Um sargento da Polícia Militar é suspeito de matar o suposto amante da esposa nesta terça-feira (6) em Belo Horizonte. Agente se matou em seguida.

O que aconteceu

Claydson Bahiense Viana, de 40 anos, teria matado a vítima com vários disparos. O caso ocorreu em uma mecânica no bairro Boa Vista e foi filmado pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

O mecânico Ângelo Magno Ferreira Dias Galvão, de 40 anos, chegou a ser levado para o Hospital João XXIII, mas não resistiu. No local do crime, a Polícia Civil ainda encontrou cápsulas de cartucho, arma de fogo, carregador e munições, mas o suspeito já havia fugido.