Três morrem após operação da PM na Cidade de Deus; 6 estão feridos

Nove pessoas foram baleadas durante uma operação da Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (19) na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Todas as pessoas foram encaminhadas para unidades de emergência municipais, segundo a Secretaria de Saúde do Rio. Três chegaram ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, já mortos, sendo dois sem identificação.

Outras quatro pessoas estão sendo atendidas no hospital com quadro de saúde estável. Dois pacientes estão no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, sendo um deles em estado grave e outro estável. A Secretaria Municipal de Saúde ainda informou que os pacientes que deram entrada na UPA da Cidade de Deus já foram transferidos para o Lourenço Jorge e o Miguel Couto.