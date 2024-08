Adolescente morre após ser baleada por Guarda Civil em perseguição em SP

Uma adolescente de 17 anos morreu após ser baleada por um agente da Guarda Civil Metropolitana, no bairro Capão Redondo, zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Camilly Pereira de Lima estava de moto com o namorado, Vinícius Caetano, no momento em que foi morta. Na noite de sexta-feira (23), os dois voltavam da hamburgueria em que o homem trabalha, localizada no Parque Fernanda, na zona sul, quando passaram a ser perseguidos pela viatura da GCM, segundo informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil de São Paulo.

Perseguição foi registrada por câmeras de segurança da região. As imagens mostram Camilly na garupa da moto com o namorado pilotando, ambos sem capacete, e uma viatura da GCM logo atrás. O namorado da vítima alegou que os guardas passaram a persegui-los sem emitir aviso e, por ficarem assustados, decidiram fugir.