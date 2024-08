Brasil tem 26 cidades com até 1.500 habitantes; menos populosa fica em MG

Há 26 municípios no Brasil com população abaixo de 1.500 habitantes, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo IBGE. Somadas, essas cidades abrigam 33.238 pessoas — ou 0,02% da população total do país, calculada em 212,5 milhões.

O que dizem os números

Cidade mineira é a menos populosa do Brasil, com 854 habitantes. Serra da Saudade (MG), a cerca de 260 km de Belo Horizonte, está à frente de Anhanguera (GO), com 921 moradores, e Borá (SP), com 928 pessoas. Esses são os únicos três municípios brasileiros com população de até 1.000 pessoas, de acordo com o IBGE.

Minas tem outros 5 municípios com população de até 1.500. São eles: Cedro do Abaeté (1.091), São Sebastião do Rio Preto (1.248), Grupiara (1.426), Doresópolis (1.496) e Paiva (1.498). Junto a Serra da Saudade, as seis cidades respondem por apenas 0,04% da população de todo o estado, que é de 21,3 milhões — o segundo mais populoso do Brasil, atrás de São Paulo.