Mulher e dois filhos são encontrados carbonizados dentro de carro em SC

Uma mulher de 34 anos e seus dois filhos foram encontrados carbonizados em um carro no bairro Dalbérgia, em Ibirama, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, nesta quinta-feira (29).

O que aconteceu

O suspeito de envolvimento no crime, marido da vítima e pai das crianças, foi preso em Cascavel, no Paraná. De acordo com informações da Polícia Militar de Santa Catarina, prisão ocorreu em operação conjunta com a Polícia Militar do Paraná.

Corpos foram encontrados no carro de Edinéia Telles, mãe das crianças. Confirmação da identificação só será possível após perícia.