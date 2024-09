Frente fria avança pelo Sudeste e chuva deve atingir São Paulo hoje

A região metropolitana de Porto Alegre também poderá registrar precipitações no início desta quinta. O alívio do calor virá também para o Mato Grosso do Sul e São Paulo. A expectativa é que chuvas atinjam áreas desses estados, melhorando as condições secas e quentes dos últimos dias.

Na capital paulista, a temperatura deve cair significativamente. Os termômetros vão dos 29ºC de tarde para 20ºC às 20h, segundo o Climatempo. A chuva pode vir a partir das 18h e avançar pela noite. Na sexta, as temperaturas ficam entre 13ºC e 22ºC na capital paulista - mas sábado já há previsão de 32ºC.

Ar frio ingressará na região Sul após a passagem da frente fria. O frio será sentido com mais intensidade durante as madrugadas, especialmente na sexta-feira. Algumas áreas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina terão mínimas de um dígito.

Há chances de geada em regiões serranas do Sul do Brasil. Embora menos intensa que em eventos anteriores, a massa de ar frio pode provocar geada em áreas mais altas. Contudo, essa frente fria não será tão poderosa quanto as do mês de agosto.

O tempo melhorará gradualmente no Rio Grande do Sul durante a quinta-feira. Apesar das nuvens na parte da manhã, o sol deve aparecer à tarde, trazendo uma sensação de temperaturas amenas.