Idosa é despejada após filha vender cobertura milionária na Barra da Tijuca

A família se mudou para a cobertura em 1998, quando a filha tinha 9 anos de idade. A idosa e o marido, empresário do ramo alimentício, se divorciaram e, desde então, teve início uma disputa por pagamento de pensão. A cobertura estava no nome da empresa dele. Essa empresa atualmente pertence à filha, mas até 2020 pertencia a outros sócios.

A idosa afirma que o imóvel nunca pertenceu à filha de verdade, mas ao pai, seu ex-marido, que costumava abrir empresas e colocar imóveis em nomes de terceiros. "Tudo indica que a filha é apenas uma sócia 'laranja' e que o verdadeiro sócio é o pai, ex-marido que deve à idosa uma pensão atrasada desde 2017, em mais de R$ 4 milhões", diz Vanda Mesquita, advogada da mulher.

A defesa da idosa diz que ela não foi comunicada sobre a venda. "Não consta nos autos a comprovação de que a idosa tenha sido comunicada antes da venda desse imóvel", diz Vanda Mesquita.

A mulher tem outro filho que mora em Portugal e tenta prestar assistência à mãe a distância. Segundo a defesa da idosa, a relação com a filha era boa, até ela se afastar em 2022 e não procurar mais a mãe.

Após o despejo, a idosa passou mal na última sexta-feira (30) e foi hospitalizada. Segundo a defesa, ela teve uma infecção de ouvido.