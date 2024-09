Quanto custa a aposta na Lotofácil de Independência e como entrar em bolão?

Como participar de um bolão da Lotofácil?

O bolão, no qual os apostadores jogam em grupo, pode ser feito no próprio volante da aposta. Basta preencher o campo indicado na folha ou no aplicativo da Caixa, ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Lotofácil, o preço mínimo para participar de um bolão é de R$ 12,00, sendo que cada cota deve ser de no mínimo R$ 4,00. As regras para a quantidade de cotas variam de acordo com a quantidade de números apostados:

Apostas com 15 números: de 2 a 7 cotas Apostas com 16 números: de 2 a 25 cotas Apostas com 17 números: de 2 a 30 cotas Apostas com 18 números: de 2 a 35 cotas Apostas com 19 números: de 2 a 70 cotas Apostas com 20 números: de 2 a 100 cotas

O bolão permite até 10 jogos por recibo para apostas de 15 a 19 números. Para bolões com 20 números, é possível registrar até 4 apostas. Em caso de bolões com mais de uma aposta, todas devem ter a mesma quantidade de números.

Uma outra maneira de participar do Bolão da Lotofácil é comprando cotas já organizadas pelas lotéricas. Nesse caso, pode haver uma cobrança adicional de até 35% sobre o valor da cota como Tarifa de Serviço. As cotas também podem ser adquiridas no site da Caixa, com a mesma tarifa extra de 35%. Para os bolões digitais, as vendas encerram às 19h30 para sorteios no mesmo dia. O valor mínimo para comprar uma cota é de R$ 20,00.