Fogo atinge comércio e se aproxima de casas e escola na Grande SP

Dois focos de incêndio em áreas de mata se espalharam e chegaram perto de casas e comércios em Cotia e Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, nesta quarta-feira (11).

O que aconteceu

Em Cotia, o fogo avançou em direção a residências e de uma escola, segundo o Corpo de Bombeiros. A corporação foi acionada às 12h50 e encaminhou uma viatura ao local.

Em Carapicuíba, uma loja ficou destruída. Nesse caso, o fogo começou em um terreno baldio às 14h30. Testemunhas relataram ao UOL que o comércio foi atingido, e que o dono do estabelecimento passou mais de duas horas tentando combater as chamas com uma mangueira. O fogo também começou a se espalhar para um restaurante ao lado, relataram testemunhas.