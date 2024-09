Máscaras existentes não foram desenhadas para poluição, diz pneumologista

André Nathan, pneumologista

Ele destaca que outro problema da proteção oferecida pela máscara é que, em algum momento, o indivíduo precisará tirá-la.

Tirou a máscara, você está inalando. Não dá para dormir de máscara. Essa é a dificuldade. Agora, se o indivíduo trabalha no trânsito, em ambiente mais poluído que o habitual, está com dificuldade respiratória e se sente melhor com máscara, as máscaras mais grossas que previnem para vários agentes infecciosos, aquelas PFF2 ou N95, seriam as mais indicadas. Mas elas não são desenhadas para isso, a gente está extrapolando uma situação de emergência.

André Nathan, pneumologista

Para o pneumologista, a recomendação do uso da máscara pelo governo de São Paulo como forma de se proteger da poluição gerada pelas queimadas está correta, mas não pode ser generalizada para todas as situações.