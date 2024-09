Professor de história é morto em tentativa de assalto na Grande São Paulo

Um professor de 40 anos morreu em uma tentativa de assalto em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, no sábado (21).

O que aconteceu

Vítima, identificada como Josué Gonçalves da Silva, estava de moto quando foi abordada por dois homens em outra moto. Os suspeitos balearam o professor e fugiram do local, sem levar o veículo. O crime ocorreu na rua Francisco Nogi, no bairro Jardim Capim-Guassu.

O professor morreu no local do crime. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como latrocínio na delegacia da cidade. As investigações ficarão a cargo do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mogi das Cruzes.